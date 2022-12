Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris reconstructia Ucrainei dupa razboiul pornit impotriva ei de Rusia drept cel mai mare proiect economic al Europei si a sustinut ca tara sa este acum "pe drumul victoriei" si a devenit unul din liderii lumii libere.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca daunele aduse mediului de razboiul declansat de Rusia vor afecta milioane de persoane timp de ani de zile si a cerut Noii Zeelande sa preia conducerea in diplomatie pentru a ajuta la solutionarea acestor probleme, transmite Reuters,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni Adunarii Parlamentare a NATO sa recunoasca Rusia ca 'stat terorist', dupa atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia “santajeaza lumea cu foametea”. Conducerea Rusiei este mai interesata de exacerbarea crizei alimentare decat de implementarea intelegerilor, a precizat el, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un nou discurs, ca in opinia sa este evident ca Rusia nu vrea pace, rusii aratand “in fiecare zi si in fiecare noapte” acest lucru, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Istanbulul ar putea deveni locul negocierilor dintre Rusia și patru țari occidentale, a declarat pe 9 octombrie Ismail Emrah Karayel, președintele comisiei parlamentare mixte a Turciei și UE. Karayel a confirmat ca Ankara incearca sa devina un mediator intre Rusia și Occident. El a menționat ca președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat marti progrese "rapide si puternice" ale armatei sale in sud, anuntand "zeci" de localitati recuperate "in aceasta saptamana" de la rusi in regiunea in cauza si in est, noteaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca luptele continua in orasul strategic Liman, dupa ce Rusia a anuntat, anterior in cursul zilei de sambata, ca si-a retras trupele, pentru a evita o incercuire, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…