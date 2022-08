Stiri pe aceeasi tema

- Agresorii ruși au bombardat din nou centrala nucleara Zaporojie și zone din apropierea centralei nucleare, a transmis joi Compania Naționala de Producere a Energiei Nucleare Energoatom Ucraina, citata de agenția de știri Ukrainski Novini. Este a treia oara cand lovesc acest obiectiv in mai puțin de…

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…

- Compania ucraineana de stat din domeniul energiei nucleare, Energoatom, a anunțat sambata ca in urma atacului cu rachete asupra zonei din apropierea centralei de la Zaporojie, exista „un risc serios” privind funcționarea in siguranța a unitații, relateaza publicația Kyiv Independent.

- Zelenski acuza armata rusa ca a creat o alta situatie extrem de riscanta pentru toata Europa, lovind de doua ori centrala nucleara din Zaporojie. Rusia trebuie sa poarte responsabilitatea pentru "actul de teroare", susține președintele ucrainean. Kievul si Moscova s-au acuzat reciproc de lovituri in…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…

Primarul orașului ucrainean Enerhodar, Dmitro Orlov, i-a acuzat pe soldații ruși ca folosesc centrala nucleara Zaporojie ca fortareața.

