Zelenski, omagiu pentru soldații morți în război, de Ziua Apărătorilor Ucrainei Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus un omagiu memoriei militarilor ucraineni care ”si-au dat viata aparandu-si patria”, anunta duminica presedintia ucraineana, relateaza CNN. ”De Ziua Aparatorilor Ucrainei, presedintele a onorat memoria militarilor care au murit pentru patrie”, se arata in acest comunicat. Volodimir Zelenski a depus flori la ”Zidul Aminirii Aparatorilor Cazuti ai Ucrainei”, in Piata Mihalivska, la Kiev. Militari au depus jerbe de flori la acest memorial. la aceasta ceremonie au participat o serie de oficiali de rang inalt, inclusiv premierul ucrainean Denis Smihal,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

