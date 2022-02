Zelenski, mesaj în toiul nopții: „Sperăm la pace cât mai curând” - În Ucraina bombardamentele continuă toate direcțiile „Va mulțumim pentru conversația calda, Preasfinția Voastra Bartholomeu. Cuvintele tale sunt ca niște maini care ne țin sus in aceasta perioada dificila. Ucrainenii simt sprijinul spiritual și puterea rugaciunilor tale. Speram la pace cat mai curand”, a transmis președintele Ucrainei.Patriarhul ecumenic Bartolomeu, conducatorul spiritual, din Istanbul, al celor aproximativ 300 de milioane de creștini ortodocși din intreaga lume, a cerut duminica incetarea razboiului din Ucraina.„Adresam un nou apel pentru a pune capat razboiului acum. Pentru a opri imediat orice act de violența, orice lucru care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

