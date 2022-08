Stiri pe aceeasi tema

- Kievul neaga implicarea sa in moartea Dariei Dughina, fiica lui Alexandr Dughin, cunoscut ca ideologul naționalist al Kremlinului de care asculta Putin. Biroul Președintelui Ucrainei a comentat explozia mașinii in care aceasta a sarit in aer cu o seara inainte in apropiere de Moscova, Rusia, transmite…

- Luni, Kremlinul a declarat ca nu exista nicio baza pentru o intalnire intre președinții rus și ucrainean in acest moment, scrie The Guardian cu referire la Digi24 . Fiind intrebat despre intențiile președintelui turc, Recep Erdogan de a intermedia discuțiile de pace dintre cei doi președinți, purtatorul…

- Joi, 4 august, țarile membre ale Uniunii Europene au impus sancțiuni impotriva fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici și a fiului sau Oleksander, pentru presupusul lor rol in amenințarea la adresa securitații Ucrainei, scrie AFP cu referire la Hotnews . Consiliul European a precizat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca bombardarea unei inchisori in care au fost ucise peste 50 de persoane este o "crima de razboi deliberata a Rusiei", La randul sau, Moscova a acuzat fortele ucrainene de acest atac. Crucea Rosie a transmis ca incearca sa ajute la evacuarea ranitilor.

- Razboiul din Ucraina se afla in cea de-a 165-a zi. Cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra unei statii de transport in comun din orasul Mikolaiv. Atacul a avut loc in contextul unei vizite a presedintelui Volodimir Zelenski in orasul Ciornomorsk, la Marea Neagra. Pe de alta parte,…

- Este ziua a 140-a de la inceputul razboiului din Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca rusii nu au curaj sa recunoasca ca au fost invinsi si lauda artileria moderna folosita impotriva unui depozit de munitii al rusilor.

- Moscova detine mii de prizonieri ucraineni si combatanti din multe tari ale lumii "care s au oferit ca voluntarildquo; pentru a apara Ucraina, a afirmat Zelenski. Ucraina poarta negocieri cu Rusia pentru eliberarea atat a combatantilor ucraineni, cat si a voluntarilor straini care sprijina Kievul in…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat, vineri, Occidentul ca duce un razboi „total” impotriva Federației Ruse, estimand ca actualul conflict din Ucraina ar putea dura „multa vreme” de acum inainte, informeaza AFP și Agerpres, citate de Digi 24 . „Occidentul a anuntat un razboi total impotriva…