- Serghei Soigu anunța dezastrul in Ucraina: Rusia ar putea folosi arme similare daca SUA ii livreaza Kievului munitie cu dispersieMinistrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac "similare" daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe…

- Liderii NATO se reunesc marți, 11 iulie, in capitala Lituaniei la summitul anual al blocului militar, unde vor incerca sa depaseasca diviziunile cu privire drumul Ucrainei catre aderarea la alianța, relateaza Reuters.Discuțiile care vor avea loc marți și miercuri la Vilnius vor fi dominate de urmarile…

- Dupa ce Rusia a invadat NATO in 2022, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…

- Serviciul de Informatii Externe (SVR) al Rusiei a lansat un apel catre personalul ambasadelor ucrainene. Rusia indeamna personalul ambasadelor ucrainene din lume sa dezerteze la Moscova, informeaza News.ro . „Facem apel la angajatii misiunilor diplomatice ucrainene si reprezentantelor organelor de…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, susține ca orice mobilizare ulterioara va depinde de ceea ce Rusia dorește sa realizeze in razboiul din Ucraina, adaugand ca se confrunta cu o intrebare la care numai el i-ar putea raspunde: „Ar trebui sa reincerce Rusia cucerirea Kievului?”. La peste 15 luni de…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat, vineri, la Helsinki, Finlanda, ca inainte ca Rusia sa invadeze Crimeea in 2014, NATO nu mai credea ca in Europa va fi mai un razboi, in condițiile in care Moscova era considerata la acea vreme partenera a alianței, relateaza Digi 24.„Ani la rand,…

- Guvernul german ii cere emisarului chinez Li Hui "sa exercite presiuni" asupra Rusiei pentru ca aceasta sa-si retraga trupele din Ucraina, anunta vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de externe, Christian Wagner, relateaza AFP. Emisarul chinez, care se afla de o saptamana intr-un turneu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca toți aliații NATO au convenit asupra faptului ca Ucraina va deveni membru al Alianței, insa principala tema este, acum, victoria in conflict a Kievului asupra Moscovei. Menționam ca in Germania are loc un summit pe tema sprijinului acordat…