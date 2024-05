Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul maghiar al Economiei susține ca ungurii traiesc mai bine și sunt mai bogați decat romanii, chiar daca PIB-ul Romaniei l-a depașit pe cel al Ungariei. In plus, economia Ungariei este bazata pe export, nu pe consum, ca a Romaniei. Ungaria admite ca Romania a depașit-o economic prin perspectiva…

- “Romania a intrecut Ungaria la PIB-ul pe cap de locuitor, iar romanii sunt cu mult inaintea maghiarilor la consum”, scrie, intr-o analiza pentru Portfolio.hu, profesorul de economie la Universitatea Corvinus din Budapesta si fostul guvernator al Bancii Nationale a Ungariei, Akos Peter Bod, potrivit…

- In urma unei intalniri de lucru cu omologul sau de la Budapesta, Sandor Pinter, ministrul Afacerilor Interne din Romania, Catalin Predoiu, a reiterat angajamentul Ungariei de a susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen, inclusiv cu deschiderea frontierelor terestre, in cursul acestui an. “Dupa discuțiile…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca tara sa, care urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene in a doua jumatate a anului 2024, va acorda tot sprijinul Romaniei pentru a adera la spatiul Schengen, potrivit stiripesurse.ro. Ministrul…

- Ziua Maghiarilor de pretutindeni, care se sarbatoreste, vineri, 15 martie, in special in Ungaria, vine cu restrictii și in Romania. Mai precis, la punctul de frontiera Nadlac, unde autovehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor avea acces pe teritoriul Ungariei pana la orele 23.00. Mai mult,…

- Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Andrei Dinca, a declarat, pentru Agerpres, ca "sistemul informatic al autoritatilor de frontiera maghiare este nefunctional si se lucreaza la remedierea problemelor"."Frontiera poate fi tranzitata de catre cetatenii statelor Uniunii Europene, iar cetatenii…

- Romanul a mers in localitatea Altea (Elek), un orașel din Ungaria aflat foarte aproape de granița cu țara noastra. Deși sunt doar 5,5% romani, acolo exista o școala unde se preda și in limba romana. „Salutare și bine v-am regasit la un nou vlog. Sunt in Ungaria, dar de data aceasta sunt in localitatea…

