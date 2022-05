Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a conditionat neutralitatea ceruta tarii sale de catre Rusia de eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei, inclusiv a regiunii Donbas (est) si a peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza EFE.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- Rusia a avertizat Statele Unite ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca Washingtonul continua sa inarmeze Ucraina, relateaza The Washington Post care a vazut o copie a notei diplomatice trimise de Moscova in aceasta saptamana. Potrivit publicației americane, in nota diplomatica oficiala trimisa…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a renuntat la dorinta sa de a pune stapanire pe toata Ucraina si razboiul risca sa dureze „luni, chiar ani”, a avertizat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Agerpres.„Nu avem indicii ca Putin a renuntat la ambitia sa de a controla toata Ucraina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere noi negocieri cu oficialii ruși, in timp ce autoritațile de la Kremlin au transmis ca iși reduc ambițiile, concentrandu-se pe teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de ruși in est. Rusia a declarat ca prima faza a operațiunii militare s-a incheiat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, ar trebui incurajat sa „gaseasca o iesire onorabila” pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres. „Trebuie sa-i spunem (lui Putin) acum: ar trebui sa fii arhitectul pasilor spre…

- Rusia va acorda „republicilor populare” Donetk si Lugansk sprijin militar, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin, la scurt timp dupa ce senatorii rusi au aprobat cererea sa pentru trimiterea de trupe ruse in Donbas, informeaza TASS si AFP, transmite AGERPRES . „In legatura cu utilizarea de…