Aprobarea unui nou pachet de sprijin in valoare de 61 de miliarde de dolari de catre Camera Reprezentanților a SUA in acest weekend a pus capat unor luni de incertitudine cu privire la posibilitatea ca Washingtonul sa continue sa furnizeze livrari militare critice Ucrainei. Dar și Uniunea Europeana se intrece sa satisfaca solicitarile lui Volodimir […] The post Zelenski cere rachete – supusa UE pocnește din calcaie first appeared on Ziarul National .