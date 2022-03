ZELENSKI avertizează: „Ucraina are 15 reactoare nucleare. Dacă…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea unei centrale nucleare din centrul Ucrainei, in plina invazie rusa, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta tara cu exceptia Rusiei nu a tras vreodata asupra centralelor nucleare. Este prima data in istoria noastra, prima data in istoria omenirii. Acest stat terorist recurge acum la teroarea nucleara”, a sustinut Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video difuzata de presedintia ucraineana. „Ucraina…