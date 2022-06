Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune in mesajul adresa poporului ca armata rusa incearca sa foloseasca forte suplimentare in directia Donbasului, dar este a 103-a zi si Donbasul ucrainean sta in picioare. El mai arata ca armata ucraineana face totul pentru aparare si in directiile Zaporojie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele de pe linia frontului din regiunea Zaporojie, in sud-estul tarii, a anuntat duminica biroul sau, la o saptamana dupa o deplasare similara in regiunea nord-estica Harkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul oficial transmis zilnic poporului ca in Donbas, este adunata puterea maxima de lupta a armatei ruse, iar lupta pentru regiunea Herson continua. Presedintele ucrainean mai anunta ca jurnalistul francez Frederic Leclerc-Imhoff a fost ucis…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 69. Rusia a bombardat orasul Lvov seara trecuta si regiunea Donetk. Cel putin 21 de oameni au murit, iar alti 27 au fost raniti doar in Donetk. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunta ca 156 de civili au fost scosi din uzina Azovstal si au ajuns la Zaporojie. Vicepremierul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul de joi seara, ca la Borodianka, unde a inceput curatarea resturilor de moloz, situatia este mult mai rea decat la Bucea si ca sunt ”mai multe victime ale ocupantilor rusi”. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca se lucreaza…

- Armata ucraineana se pregateste sa faca fata unui nou val de atacuri rusesti, a afirmat in aceasta dimineata presedintele Volodimir Zelenski. Noile ofensive ale rusilor sunt asteptate in estul Ucrainei, unde deja se desfasoara lupte violente. Cea mai intensa batalie este la Mariupol, oras distrus in…

- Liderul de la Kiev susține ca, in momentul de fața, „armata ucraineana lupta impotriva inamicului in toate direcțiile cheie"."Datorita armatei noastre, Garzii Naționale, granicerilor, poliției, forțelor noastre de aparare teritoriala, nu suntem sclavi. Și nu vom fi niciodata. Pentru ca nu este in spiritul…

- Liderul de la Kiev susține ca, in momentul de fața, „armata ucraineana lupta impotriva inamicului in toate direcțiile cheie"."Datorita armatei noastre, Garzii Naționale, granicerilor, poliției, forțelor noastre de aparare teritoriala, nu suntem sclavi. Și nu vom fi niciodata. Pentru ca nu este in spiritul…