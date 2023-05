Zelenski anunță detalii despre contraofensivă și obiectivele acesteia Nimeni altcineva in lume nu foloseste armele impotriva raului mai eficient decat ucrainenii, le-a spus compatriotilor, luni seara, presedintele Volodimir Zelenski, care a vorbit in alocutiunea sa nocturna despre atacurile intensificate ale Rusiei care au avut loc in cursul zilei si despre eficienta contracararii lor gratie armamentului furnizat de Occident, in special sistemele americane de rachete antiaeriene Patriot, scrie news.ro. El a parut sa faca aluzie si la asteptata contraofensiva, subliniind ca este importanta „sincronizarea”. CITESTE SI O familie refuza o oferta de 33 de milioane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

