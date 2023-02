Zelenski a semnat decretele de numire a trei noi guvernatori de regiuni

Stiri pe aceeasi tema

Purtatorul de cuvant al administrației regionale din Odesa, Serhi Bratciuk, a raportat ca fiul unui reprezentant al liderului cecen, Ramzan Kadirov, a fost ucis in regiunea Zaporojie, scrie Ukrinform, potrivit Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a laudat, miercuri, gestul parlamentului german de a adopta o rezolutie care declara genocid moartea prin infometare a milioane de ucraineni, in perioada 1932-1933, anunța Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia de crime impotriva umanitatii, dupa ultima runda de bombardamente cu rachete care au vizat infrastructura energetica a tarii si au provoc at intreruperi de curent in intreaga tara, informeaza Rador.

Aproape o mie de civili morți au fost descoperiți dupa retragerea rușilor din zonele eliberate de ucraineni in regiunile Donetk, Nicolaev, Harkov și Herson - au anunțat autoritațile de la Kiev, citate de agenția Ukrinform. Statul Major din Ucraina precizeaza ca forțele sale au eliberat pana acum…

Noua persoane au murit și alte 15 au fost ranite in Ucraina, in cursul zilei de luni, ca urmare a agresiunii militare a Federației Ruse - a raportat, marți, șeful adjunct al Biroului Presedintelui de la Kiev, Kirilo Timoșenko, potrivit Ukrinform, scrie Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca investigatorii au descoperit sute de crime de razboi comise in mai multe zone din Herson, care au fost abandonate de trupele ruse, care s-au retras pe malul estic al Niprului, anunța Rador.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat pentru prima data informațiile despre intrarea forțelor armate ale Ucrainei in Herson, ocupat de la inceputul razboiului.