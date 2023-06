Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi, la Chisinau, ca are increderea ca Republica Moldova va accelera pe drumul sau de aderare la Uniunea Europeana, iar reformele care sunt implementate aici sunt sustinute plenar la nivelul UE, relateaza Moldpres, consultata de Agerpres . El a mentionat…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exprimat joi ”dezamagirea” poporului si armatei ucrainene fata de lipsa unor ”decizii pozitive” privind intrarea tarii sale in NATO. El a subliniat din nou necesitatea ca Alianta Atlantica sa sprijine aderarea Kievului la summitul din iulie, relateaza EFE.…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut joi, 1 iunie, un dialog comun cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), organizat in localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi. „Impreuna cu președintele…

- Prețedintele Klaus Iohannis a transmis la al doilea Summit al Comunitații Politice Europene un mesaj de sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova la summitul CPE. Mesaj pentru Zelenski: „suntem uniți și solidari in sprijinul puternic pentru Ucraina”, informeaza Mediafax.„Imi face o deosebita placere…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita sa devina stat membru al NATO si a subliniat ca tara așteapta ca Alianta sa fie pregatita sa o accepte. Potrivit portalului de stiri NewsMaker, președintele a facut declaratii in acest sens joi dimineata, in Republica Moldova,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri ”monstrii” rusi dupa postarea pe retelele sociale a unei inregistrari video cu decapitarea unui presupus prizonier de razboi ucrainean, informeaza AFP. „Cat de usor ucid acesti monstri. Acest video cu executia unui prizonier de razboi ucrainean…

- O procedura rapida pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar fi posibila, a declarat joi, la Chisinau, premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite Reuters, potrivit Agerpres.''Cred ca un traseu accelerat este posibil. Fie ca va fi o cale cu adevarat rapida, fie ca negocierile…