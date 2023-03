Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni ar trebui sa participe la evenimentul dedicat „aparatorilor patriei”, iar liderul de la Kremlin s-ar putea adresa mulțimii, scriu agenția rusa RIA Novosti, BBC și The Guardian. Președintele Vladimir Putin este așteptat miercuri la un mare concert patrotic programat pe stadionul…

- Evgheni Prigojin, seful companiei ruse de mercenari Wagner, intrat in conflict cu liderii armatei ruse, a recunoscut luni ca are o "problema majora" cu aprovizionarea cu munitie pentru trupele sale si nu mai poate face rost de ea nici macar cu "pile", relateaza CNN si The Guardian. Oligarhul dezvaluie…

- „Trebuie sa fim pregatiti pentru un termen indelungat, asta poate dura multi ani”, a estimat Stoltenberg, potrivit Agerpres.„Presedintele Putin vrea o Europa diferita, o Europa unde el sa-si poata controla vecinii, unde poate sa decida ce pot face tarile”, crede secretarul general al NATO.Dupa un an…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sustine ca Ucraina are nevoie de rachete cu raza lunga de actiune, in special pentru a elimina posibilitatea ca ocupantii sa isi plaseze lansatoarele de rachete undeva departe de linia frontului si sa distruga orase ucrainene. Pe de alta parte, el anunta…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a avut o reacție urata la recentele declarații ale președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, in legatura cu negocierile cu Rusia pe razboi . Principalul aliat al lui Putin i-a compus o serie de caracteristici, cum ar fi: „creatura…

- UPDATE 6:20 - Denis Pusilin, seful instalat de Moscova al autoproclamatei Republicii Populare Donetk, a afirmat ca a vizitat orasul Soledar, despre care Rusia sustine ca l-a capturat in aceasta luna, informeaza Reuters.Pusilin a publicat, duminica, un filmulet pe Telegram, in care poate fi vazut mergand…

- Grupul Pussy Riot a lansat o noua melodie ce condamna razboiul din Ucraina, cenzura ruseasca si Occidentul care „sponsorizeaza” regimul prin cumpararea de petrol si gaze din Rusia. Protestatarii au cerut, de asemenea, ca liderul rus, Vladimir Putin, sa fie judecat la un tribunal international, scrie…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a „arauncat in aer” rețelele sociale din Ucraina cu o anecdota pe care i-a spus-o lui David Letterman, intr-o ediție speciala a emisiunii gazduita de acesta la Netflix, „My Next Guest Needs No Introduction”. Zelenski glumit despre Rusia și razboi, precum și…