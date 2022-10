Stiri pe aceeasi tema

- Pana la meciul cu Timișoara care se va juca duminica, 23 octombrie 2022, de la orele 11,00, la Slobozia, Unirea Slobozia se va duela, in Cupa Romaniei, cu FC Voluntari. Ilfovenii, antrenați de Liviu Ciobotariu, se afla pe locul 8 in Liga I, dupa ce, sezonul trecut, au jucat in play-off. Meciul dintre…

- Sergio Perez si-a demonstrat inca o data caracterul sportiv-salbatic pe care il are fiind pilot de Formula 1, transmite tv8.md. Acesta este unul dintre cei mai buni jucatori de echipa si face tot posibilul pentru a aduce victoria familiei sale din motorsport, iar daca exista un moment oportun il urmarește,…

- La Casa Fotbalului s-a desfașurat tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei Romaniei Betano. Componența acestora este urmatoarea: Grupa A: FC Voluntari, Sepsi, FC U Craiova, Petrolul, Dinamo și Unirea Slobozia Grupa B: FCSB, FC Botoșani, CS Mioveni, UTA, Oțelul Galați și Gloria Buzau Grupa C: Farul,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a a Superligii, va fi un examen dificil pentru jucatorii sai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- FCSB și FC Voluntari au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 10 din SuperLiga. Vadim Rața (29 de ani), fotbalistul trimis de Gigi Becali inapoi la clubul ilfovean dupa 3 meciuri, a comentat amuzat situația. Gigi Becali l-a transferat in aceasta vara pe Rața de la Voluntari. L-a testat doar 3 meciuri,…

- CFR Cluj - FC Voluntari 4-0 | Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a spus lucrurilor pe nume dupa eșecul dur suferit pe terenul campioanei. „N-am reușit sa ținem pasul cu cei de la CFR. Am aratat rau. Chiar daca am ramas in 10 oameni, nu trebuia sa primim inca 3 goluri. A fost un joc slab, nu suntem…

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu Hapoel Beer Sheva, din play-off-ul Conference League. Universitatea Craiova - Hapoel Beer Sheva se joaca joi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Inca nu este cunoscuta televizarea Radoi…

- Universitatea Craiova o intalneste duminica, de la ora 16.00, pe stadionul „Municipal” din Severin, pe CS Mioveni. Partida conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si este prima pe care Stiinta o va sustine la malul Dunarii din cauza Festivalului IntenCity. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, si mijlocasul…