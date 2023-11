Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și se surprind in cele mai neașteptate ipostaze. De data aceasta, Alina Rugina, iubita lui Zed, „Regele șoselelor” a fost in prim-planul camerei de filmat. Se pare ca barbatul și-a ales foarte bine partenera și exista un motiv pentru care spunem acest lucru. In imagini se poate vedea cum tanara il suna pe omul de afaceri și ii cere sfatul, indiferent de locul in care se afla.