- 19.000 de refugiați din Ucraina sunt inregistrați ca fiind persoane in cautarea unui loc de munca, fiind incheiate 7.000 de contracte de munca pentru aceștia, a anunțat marți Ministerul Muncii.Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit marți cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a avut astazi o intrevedere cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). Tema principala de discuție a fost situația refugiaților din Ucraina in Romania ca urmare a razboiului…

- Asociația Ateliere Fara Frontiere are bucuria sa organizeze „Bursa Locurilor de Munca” la Colegiul Economic Viilor, București, pe 30 septembrie intre orele 9:00 și 15:00. Evenimentul este dedicat creșterii angajabilitații persoanelor refugiate din Ucraina, precum și persoanelor din țara care au dificultați…

- Rata natalitații in Ucraina a scazut cu 28% de la inceputul razboiului, potrivit celor mai recente date, cu 38.324 de copii mai puțini nascuți in țara in primele șase luni ale acestui an, comparativ cu 2021, inainte de invazia Rusiei, scrie The Guardian . In timp ce rata natalitații a scazut cu 7%…

- Specialiștii de la Jooble ne-au povestit despre cele mai noi strategii de cautare a locurilor de munca in era digitala In era noastra, dominata de tehnologie și de internet, cautarea locurilor de munca a evoluat considerabil fața de trecut. Odata cu apariția și dezvoltarea rapida a noilor tehnologii,…