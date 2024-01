Zeci de șoferi din Dorohoi au fost surprinși că au depășit viteza legală Zeci de șoferi din Dorohoi au fost surprinși ca au depașit viteza legala Joi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, impreuna cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurala nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihaileni și nr. 6 Pomarla au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere și pentru menținerea unui climat de siguranța rutiera, in zona de competența. In cadrul activitaților desfașurate, au fost controlate […] Citește Zeci de șoferi din Dorohoi au fost surprinși ca au depașit viteza legala in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

