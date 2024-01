Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 decembrie 2023, urmare a sesizarii Poliției Municipiului Vulcan cu privire la izbucnirea unui conflict fizic in care au fost implicate mai multe persoane la un local situat pe raza municipiului Vulcan, județul Hunedoara, polițiștii au identificat asupra uneia dintre persoanele implicate…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai Postului de Poliție Șimand, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș, au identificat si retinut ieri un barbat de 27 de ani, din Șimand, cercetat pentru mai multe infracțiuni. „Din cercetari, a reieșit ca cel in cauza, in…

- Cinci județe din zona Transilvaniei si Banatului sunt sub avertizare de ceața luni dimineața, vizibilitatea fiind scazuta. In Bistrița-Nasaud, Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de burnița, iar in județul Neamț este cod galben de vant. Potrivit ANM, este ceața și scade vizibilitatea…

- Politistii din Chisineu-Cris au efectuat perchezitii in mai multe locatii din judetul Arad. La domiciliile a patru barbati au fost descoperite 190 de pachete de țigarete nemarcate fiscal, 30 de kilograme de articole pirotehnice, dar și o sabie confecționata artizanal, care au fost ridicate in vederea…

- Acțiune preventiva, in vestul țarii. 22 de sancțiuni contravenționale. Polițiștii orașului Ineu, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Ineu și ai Secției 6 Rurala Beliu au desfașurat, in dimineața zilei de 24 noiembrie a.c., o acțiune preventiva, pe raza de competența.

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…

- Politistii rutieri din judetul Arad au desfasurat in ultimele 24 de ore o razie pentru prevenirea cauzelor care duc la accidentele cu consecinte grave. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de aproximativ 50.500 de lei, din care 38 pentru…

- Polițiștii din Banatul Montan au efectuat in weekend razii in intreg județul Caraș-Severin. Acestia au aplicat peste 400 de amenzi soferilor care au incalcat legislatia rutiera. Ca masura complementara, au fost reținute și retrase 39 de permise de conducere și certificate de inmatriculare. Pentru abaterile…