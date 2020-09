Stiri pe aceeasi tema

- FC Romania, echipa de fotbal din Chesunt, susținuta de comunitatea de romani din Marea Britanie, care a reușit din 2016 pana in prezent o performanța uimitoare și care joaca in prezent in Divizia Centrala de Sud a Ligii Isthmian intrase in cea mai neagra perioada de la inființare. Criza pandemica a…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a arestat, la Londra si in centrul Angliei, patru persoane suspectate de pregatirea unor acte teroriste, potrivit AFP, citata de Agerpres."Cei patru barbati au fost arestati" de politia antitero, intrucat ei sunt "suspectati de a fi implicati in uneltirea, pregatirea…

- Cel putin 22 de politisti au fost raniti si patru persoane au fost arestate in cursul noptii de miercuri spre joi dupa o petrecere de strada ilegala in sud-vestul Londrei, a informat Politia Metropolitana, in timp ce purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson a spus ca violenta impotriva politiei…

- Politia Metropolitana a desemnat zone separate in centrul Londrei pentru Black Lives Matter si contraprotestele grupurilor de extrema dreapta, ordonand de asemenea terminarea tuturor protestelor pana la ora 17:00. Sute de mii de persoane s-au alaturat protestelor in mare parte pasnice in ultimele…

- Marea Britanie vrea sa aiba o relatie comerciala cu Uniunea Europeana care este prea apropiata de cea a unui stat membru UE, a declarat miercuri negociatorul sef pentru Brexit Michel Barnier, cerand Londrei sa-si ajusteze cererile in cele patru luni ramase pentru a ajunge la un acord, relateaza Reuters,…

- Mii de protestatari s-au strâns, duminica, în fața Ambasadei SUA la Londra, pentru a condamna brutalitatea poliției dupa uciderea lui George Floyd în Minneapolis. Unii dintre protestatari poarta maști de protecție și au în mâini pancarte cu ”rasismul este un virus”.…