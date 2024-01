Stiri pe aceeasi tema

- Cele șase persoane au fost arestate in legatura cu furtul din septembrie, in regiunea pariziana, a 50 de piese din colectia Balmain. Furtul avut loc cu doar cateva zile inainte de Saptamana Modei, iar echipa Balmain a trebuit sa lucreze „zi și noapte” pentru a reface piesele, scrie AFP, potrivit News.ro.Sase…

- Cei doi soti, in varsta de 70 de ani, au petrecut la un vecin in sat pana noaptea tarziu. Dupa ce s-au cinstit bine, cei doi au plecat spre propria casa. Doar ca, ajunsi in poarta gospodariei, cei doi s-au dezechilibrat si au cazut in zapada.Barbatul, intr-o avansata stare de ebrietate, s-a ridicat…

- O familie cu doi copii din județul Satu Mare a fost afectata de un incendiu care le-a distrus acoperișul casei in plina iarna. Incidentul a avut loc in orașul Ardud, iar in urma incendiului acoperișul și terasa casei pe o suprafața de 150m² au fost grav avariate. Pompierii au identificat cauza incendiului…

- Capitala Arabiei Saudite, Riad, a caștigat cursa cu Roma și Busan și va organiza Expoziția Mondiala din 2030. Deși italienii erau convinși ca vor caștiga, victoria Arabiei Saudite a fost cu mult in fața. Riadul a obținut 119 voturi, in timp ce Roma s-a clasat pe ultimul loc, cu 17 voturi, iar Busan…

- Au fost clipe de groaza, sambata seara, la Paris. O persoana a fost ucisa si o alta ranita intr-un atac cu cutitul. Incidentul a avut loc pe Quai de Grenelle, in arondismentul 15 din Paris. Presupusul autor, un francez cunoscut pentru islamism radical si tulburari psihice, a fost arestat, potrivit unor…

- S-a lansat colecția H&M & Paco Rabanne. Cum arata și cat costa hainele In anii trecuți, H&M a lansat colecții speciale in colaborare cu Erdem, Kenzo, Balmain Moschino sau Mugler. Anul acesta, brandul fashion mass market a pregatit o noua colaborare cu o casa de moda celebra. De aceasta data este randul…