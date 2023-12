Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70 de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore, 26 dintre acestea fiind transportate la spital, iar o persoana a decedat, informeaza vineri Salvamont Romania, conform Agerpres.''Numarul de accidente montane creste ingrijorator de la zi la zi, fapt ce ne determina sa va indemnam…

- Zi de foc pentru salvamontiștii din intreaga țara solicitați sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 43 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor, astfel: ☎ 10 apeluri pentru…

