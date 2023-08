Un numar de 26 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de catre salvamontisti. Potrivit Dispeceratului National Salvamont, in ultimele 24 de ore s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: -cate trei apeluri pentru Salvamont Maramures si Salvamont Borsa, -cate doua apeluri pentru Salvamont […] The post Zeci de persoane salvate de pe munte in ultimele 24 de ore. 4 au fost transportate cu elicopterul SMURD la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .