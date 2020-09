Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de douazeci de barbati si femei isi petrec noptile pe saltele vechi si cartoane pe strada Park Lane din Londra, la doar cativa metri de mai multe hoteluri de cinci stele, iar Marea Britanie se confrunta cu o adevarata criza a locuirii pe fondul pandemiei.

- FC Romania, echipa de fotbal din Chesunt, susținuta de comunitatea de romani din Marea Britanie, care a reușit din 2016 pana in prezent o performanța uimitoare și care joaca in prezent in Divizia Centrala de Sud a Ligii Isthmian intrase in cea mai neagra perioada de la inființare. Criza pandemica a…

- Ministrul pentru Brexit, Michael Gove, a precizat, intr-un articol publicat in Sunday Telegraph, ca aceasta suma va permite sa se asigure ca "noile frontiere" ale tarii sunt pregatite cand Regatul Unit va prelua controlul asupra lor, potrivit Agerpres. Gove a garantat, duminica, pentru Sky…

- O tanara din Romania stabilita in Londra de mai bine de doi ani povesteste cum a fost prima seara cu pub-urile deschise. Toate pub-urile au fost pline, iar unii clienti si-au rezervat locurile chiar si cu trei zile inainte, relateaza mediafax.Viata de noapte din Marea Britanie prinde din nou…

- Guvernul de la Lisabona a criticat decizia britanicilor de a mentine Portugalia pe lista tarilor care necesita carantina 14 zile, considerand-o drept „absurda” și „lipsita de sens”, spunand ca Marea Britanie are de șapte ori mai multe cazuri de coronavirus decat ei, conform BBC.Augusto Santos Silva,…

- Romania nu a fost inclusa de Guvernul de la Londra pe lista celor 59 de țari considerate cu risc redus. Astfel romanii care merg in Marea Britanie dupa 10 iulie sunt obligați sa se autoizoleze, scrie Digi24 .

- Cel putin 22 de politisti au fost raniti si patru persoane au fost arestate in cursul noptii de miercuri spre joi dupa o petrecere de strada ilegala in sud-vestul Londrei, a informat Politia Metropolitana, in timp ce purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson a spus ca violenta impotriva politiei…