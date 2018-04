Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…

- Cel putin 16.000 de persoane s-au adunat miercuri seara la Erevan, capitala Armeniei, pentru o noua manifestatie impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, ales premier cu puteri intarite, protestele continuand de mai multe zile, relateaza AFP. "Revolutia noastra de catifea se extinde", a afirmat…

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei si deputatului…

- Este de asteptat ca Sargsyan, care a fost presedinte al acestei foste republici sovietice timp de un deceniu, sa fie instalat marti in postul de prim-ministru printr-un vot in parlament.Puterile presedintelui au devenit mai curand protocolare de la reforma constitutionala din 2015 care…

- Zeci de persoane au fost ranite in Erevan, capitala Armeniei, in timpul unor proteste fata de fostul presedinte al tarii. Acesta tocmai si-a incheiat al doilea - si ultimul - mandat si este propus acum pentru postul de premier.

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.