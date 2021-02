Zeci de nou-născuți au fost abandonați în maternitatea din Ploiești, anul trecut V. Stoica Anul trecut, in maternitatea din Ploiești au fost abandonați de propriile mame 22 de nou-nascuți, potrivit Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova. Dintre aceștia, doar opt și-au regasit un loc in familiile celor care le-au dat viața, in urma intervenției reprezentanților Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova. Alți 14 micuți au fost dați in plasament la asistenți maternați profesioniști, care sa le asigure o viața apropiata de cea normala, in sanul unei familii. La finalul anului trecut, erau in evidențele DGASPC Prahova… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

