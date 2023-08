Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a atras atentia ca peste 90 la suta dintre deseurile care ajung anual in Marea Neagra sunt deseuri de plastic. Potrivit ministrului, timp de patru zile, incepand de luni, comisarii Garzii de Mediu au dat 93 de amenzi pe litoral, in valoare de 3 milioane de lei. ”Motivul…

- N-am mai apucat asta-noapte sa stam trezi pana s-a terminat, tarziu tare, sedinta sefilor liberali de la Bucuresti care sa bata in cuie lista viitorilor menistri plini, dar stiam inca de cu seara ca pentru Iasi vestile sunt cam proaste. Adicatelea, daca ieri dimineata seful liberal iesean Alex Muraru…

- Ministerul Afacerilor Externe roman a comunicat Ambasadorului Federației Ruse in Romania, pe cand acesta tocmai serba Ziua Naționala a țarii sale, ca a decis reducerea personalului ambasadei ruse cu cateva zeci de persoane. Acestora, altminteri nenominalizate, nu li s-a putut reproșa incalcarea vreunei…

- Guvernul american a lansat un program prin care vrea sa transforme acoperișurile cladirilor guvernamentale, cum ar fi spitale, tribunale, biblioteci sau oficii poștale in oaze de sanatate. Colonii intregi de albine au fost aduse pe acoperișuri dintr-un motiv simplu: insectele sunt un indicator al poluarii,…

- Dan Petrescu nu a participat la meciul caritabil dintre Romania All Stars și Galatasaray Legends, unde cele mai mari nume din Generația de Aur și nu numai și-au facut apariția pe Cluj Arena.Finalul meciului din Gruia dintre CFR Cluj și noua campioana, Farul Constanța, incheiat 1-2, din ultima etapa,…

- Smiley și Gina Pistol formeaza unul dintre cele mai longevive și iubite cupluri din showbiz-ul intern romanesc. Cele doua vedete au ales sa iși uneasca destinele, insa prezentatoarea Antena 1 se pare ca a decis sa pastreze, in continuare, numele ei. Motivul pentru care Gina Pistol și-a pastrat numele…

- In atenția calatorilor, care au ales pentru trecerea frontierei PTF Costești-Stanca. Poliția de Frontiera anunța ca astazi, 29 mai, in intervalul orelor 08:00-15:00, pe partea romana sunt desfașurate acțiuni de mentenanta pe coronamentul barajului Stanca - Costesti, in zona adiacenta Punctului de Trecere…

- Peste 1.000 de cadre didactice protesteaza, vineri dimineața, la Sibiu, la o zi distanța de colegii lor care au ieșit in strada, joi, cu zecile de mii, in Capitala și in mai multe orașe din țara și dupa vizita oficiala a lui Klaus Iohannis și a președintelui Germaniei Frank-Walter Steinmeier. „In data…