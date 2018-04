Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) a purtat discuții și va mai purta discuții cu Registrul Auto Roman(RAR) pentru rezolvarea problemei mașinilor cu volan pe dreapta, adevarate bombe pe roți, dupa cum arata, pentru Capital, Madalin Roșu, președintele BAAR. Daca interzicerea lor este aproape…

- Trei soferi care conduceau sub influenta alcoolului si a substantelor psihoactive au fost prinsi de politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei intr-un interval de numai sase ore, iar pe numele lor au fost intocmite dosare penale si le-au fost suspendate permisele auto, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Baza de dare CEDAM, care cuprinde tot istoricul de daune al mașinilor asigurate din Romania, va trece de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR), scrie Capital . Aceasta va primi funcții noi, astfel incat asiguratorii sa poata accesa mai multe informații.…

- Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari, a anuntat ca, de acum, costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți. Legea care va transpune directiva in Romania…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…