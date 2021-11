Zeci de mii de francezi au protestat pe străzi împotriva certificatului verde Aproape 29.000 de francezi au manifestat, in acest weekend, pe strazi, cerand scoaterea certificatului verde, informeaza Le Figaro. Pentru al 17-lea weekend consecutiv, francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului sanitar care le ingradește multe drepturi privind libertatea de mișcare și de munca. Ieri, pe strazile din Franța, 28.920 de persoane au manifestat, potrivit datlor Ministerului de Interne francez, citate de publicatția Le Figaro. Mișcarea de protest a fost lansata in luna iulie și are din ce in ce mai puțini participanți. Cei mai mulți au fost pe data de șapte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila, fostul ministrul al Sanatații, a transmis, marți, in ziua in care Romania a inregistrat cel mai mare numar de decese din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei ca este ziua in care s-a nascut „monstruoasa coalitie impotriva sanatatii publice”, dupa cd liderii grupurilor parlamentare…

- Moblizarea impotriva certificatului sanitar covid-19 scade in Franta, unde 25.140 de persoane au manifestat in weekend potrivit Ministerului francez de Interne, mai putine decat in urma cu o saptamana, relateaza AFP, arata News.ro. Ministerul a inregistrat 168 de manifestatii sambata, in al…

- Doctorul Radu Lupescu este un medic român anestezist și de terapie intensiva, stabilit în Franța. El este, de asemenea, președintele Asociației Medicilor din clinica Rhena de la Strasbourg. În seara de luni, 18 octombrie, medicul român…

- Israelul dorește sa continue vaccinarea chiar și cu o a patra doza de vaccin impotriva COVID-19, in contextul in care 2,5 milioane de israelieni au fost deja vaccinați cu a treia doza. Un reprezentant al luptei impotriva covid-19 a indemnat in weekend la pregatire in vederea administrarii unei a patra…

- Profesorii si personalul din centrele de invatamant ar trebui sa faca parte din grupurile prioritare la vaccinarea anti-COVID-19, au informat luni birourile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa si UNICEF, potrivit AFP. Ar trebui „propusa vaccinarea anti-COVI-19 profesorilor si altor…

- Zeci de mii de francezi au ieșit, pentru al șaptelea weekend consecutiv, pe strazile din Paris și mai multe orașe din țara pentru a-și manifesta opoziția fața de introducerea pașaportului sanitar prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva Covid-19 pentru a putea intra in mai multe locuri,…

- Oponentii permisului sanitar ies din nou în strada sâmbata în Franta pentru al cincilea weekend consecutiv, peste 200 de manifestatii fiind prevazute sa aiba loc pe tot cuprinsul tarii, la câteva zile dupa intrarea în vigoare a obligativitatii de a prezenta acest permis…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu sustine obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 in nicio tara, desi apara importanta imunizarii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a agentiei ONU, ca raspuns la faptul ca mai multe tari iau in considerare obligativitatea vaccinarii. ”In general,…