(VIDEO) Hipermarketul bombardat – un nou bilanţ al victimelor Un atac rusesc a avut loc sambata asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, unde s-ar fi putut afla peste 200 de persoane in momentul impactului, dupa cum a scris presedintele Volodimir Zelenski pe Telegram, transmite AFP. UPDATE Bilantul victimelor a crescut duminica la 12 morti, la o zi dupa acest atac care a fost descris drept „josnic” de Zelenski, potrivit AFP.Douasprezece persoane au fost ucise si 43 ranite in atac, conform unui nou bilant comunicat de ministrul de interne Igor Klimenko. In plus, 16 persoane sunt date disparute, a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- ”Din nefericire, bilantul mortilor la Epitentr a crescut la 11”, anunta duminica pe Telegram guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov. El a anuntat sambata ca cel putin sase persoane au fost ucise, alte 40 au fost ranite, iar alte 16 lipseau la apel in urma acestui atac rus cu doua bombe ghidate. Imagini…

