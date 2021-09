Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au depistat mai mulți migranți. Aceștia au fost predați polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. In 17 septembrie, in jurul orei 12:15, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au depistat pe strada Pavel Vasici Ungureanu…

- Polițiștii timișeni au depistat mai mulți cetațeni straini in județul Timiș. Aceștia au fost predați polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. In 16 septembrie, in jurul orei 01.20, polițiștii orașului Faget și Secției 10 Poliție Rurala Faget au depistat…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii migratiei ilegale, desfasurate pe raza judetului Timis, un cetatean roman care a adapostit 24 de cetateni din India in incercarea lor de a trece ilegal…

- Un numar de 139 de migranti au fost depistati de politistii de frontiera, pe strazile din Timisoara, in numai o saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate in sistem integrat pentru prevenirea migratiei ilegale. ”In perioada 26.07.2021 – 30.07.2021, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratul de Politie a Judetului Timis, Serviciului pentru Imigrari Timis, lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis si ai Gruparii Mobile…

- Sambata și duminica, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratul de Politie a Judetului Timis, Serviciului pentru Imigrari Timis, lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis si…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat doi romani care erau cautati de autoritați pentru savarșirea unor infracțiuni. In weekend, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…