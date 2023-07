Zeci de jurnaliști din Mexic cer „dreptate” după asasinarea unuia dintre colegii lor Zeci de jurnaliști s-au reunit luni in mai multe orase din Mexic, strigand “Dreptate!”, pentru a protesta fata de asasinarea unuia dintre colegii lor saptamana trecuta in nord-vestul tarii, noteaza AFP. “Nu este posibil ca tara sa ramana cea mai periculoasa din lume pentru exercitarea jurnalismului”, au spus ziaristii adunati la Ciudad Juarez (nord), la frontiera cu Statele Unite. “Cerem o ancheta completa si sa fie pedepsiti nu doar autorii materiali, dar si responsabilii intelectuali”, a declarat unul dintre manifestanti la Oacaxa (sud), conform agerpres.ro . Un miting era prevazut in cursul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Luis Martin Sanchez Iniguez, corespondent al ziarului La Jornada in statul Nayarit din nord-vestul Mexicului, a fost gasit mort sambata dupa ce a fost dat disparut, a anuntat publicația pentru care lucra, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres."Un cadavru gasit in oraselul Huachines…

- "Un cadavru gasit in oraselul Huachines (...), in municipiul Tepic, a fost identificat ca fiind cel al lui Luis Martin Sanchez Iniguez, 59 de ani, corespondent al ziarului La Jornada", a informat cotidianul pe site-ul sau.Cadavrul a fost gasit sambata dimineata intr-o zona rurala din apropiere de Tepic,…

- ONU a deplans pierderile de vieti omenesti din randul civililor ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, intr-un moment in care luptele au intrat in cea de-a 500-a zi.Peste 9.000 de civili, intre care 500 de copii, au fost ucisi de la declansarea invaziei ruse, la 24 februarie 2022, a declarat Misiunea…

- Autoritațile ucrainene susțin ca, noaptea trecuta, capitala Kiev a fost din nou ținta atacurilor aeriene ale forțelor armate ruse. Ucrainenii a anunțat ca toate atacurile au fost neutralizate. Potrivit aceleași surse, atacurile rușilor au vizat din nou și cladiri civile. Citește și: A 456-A ZI DE RAZBOI…

- Procuratura Antiterorism din Franța a anunțat miercuri ca a deschis o ancheta pentru posibile crime de razboi și crime impotriva umanitații, dupa ce un jurnalist de la agentia AFP a fost ucis marți de rachete Grad langa Chasiv Yar, in estul Ucrainei. Aceasta ancheta – incredintata jandarmilor de la…

- Ministerul francez de Externe a transmis sambata, 22 aprilie, printr-un comunicat ca a „luat act cu consternare” de afirmațiile diplomatului chinez și a cerut Beijingului sa clarifice daca aceasta este și poziția sa, relateaza Le Monde.Reacția Franței vine dupa ce ambasadorul Chinei la Paris, Lu Shaye,…

- Mii de persoane au fost evacuate, sambata, din numeroase blocuri rezidentiale situate in orasul rus Belgorod, aflat in apropierea frontierei cu Ucraina, dupa descoperirea unor dispozitive explozive, anunta autoritatile locale, citate de site-ul Tagesschau.de. Autoritatile ruse au dispus evacuarea a…

- Slovacia este cea de-a treia țara membra UE, dupa Ungaria și Polonia, care refuza sa mai cumpere cereale din Ucraina. Autoritațile de la Bratislava și-au anunțat decizia la data de 17 aprilie 2023. Anterior, Polonia și Ungaria anunțasera decizii similare , la data de 15 aprilie 2023. Romania inca nu…