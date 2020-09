Zeci de elevi nu se vor întoarce miercuri la şcoală! Intră în scenariul ROŞU Elevii a trei clase vor intra in scenariul roșu- școala acasa. Doua grupe de preșcolari intra in scenariul galben: acasa și la gradinița, prin rotație. Evoluția cazurilor de Covid 19, in unitațile de invațamant, e atent monitorizata de cei din cadrul Comitetului pentru Situații de Urgența Bistrița Nasaud. Astfel, in cadrul ultimei ședințe s-a stabilit ca elevii din trei clase sa nu se mai intoarca la școala, de miercuri. Li se va aplica scenariul roșu- școala de acasa. Totodata, preșcolarii de la doua grupe vor intra in scenariul galben: acasa și la gradinița, prin rotație. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența a analizat evoluția cazurilor de Covid 19 din școli. Atfel, elevii a trei clase vor intra in scenariul roșu- școala acasa. Doua grupe de preșcolari intra in scenariul galben: acasa și la gradinița, prin rotație. Evoluția cazurilor de Covid 19, in unitațile de invațamant,…

- In cadrul ultimei sedinte a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud au fost analizate particularitatile locale in functie de situatia epidemiologica actuala. Astfel, in baza Ordinului comun Nr. 5487/1494/2020 - al Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Sanatatii…

- In cadrul ultimei sedinte a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud au fost analizate particularitatile locale in functie de situatia epidemiologica actuala. Astfel, in baza Ordinului comun Nr. 5487/1494/2020 - al Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Sanatatii…

- Mai mult de jumatate din elevii școlilor din județul Iași vor merge la școala din 14 septembrie. In urma ședinței care a avut loc zilele acestea, conform datelor oferite de Direcția de Sanatate Publica Iași și a hotararii date de catre Comitetul pentru Situații de Urgența, din cele 602 școli 353 de…

- Potrivit listei localitaților dupa rata de incidența a infectarii cu coronavirus, publicata de Ministerul Sanatații, 4 localitați din județul Prahova erau in scenariul roșu, dar DSP a decis ca școlile din doua din aceste localitați sa inceapa in scenariul galben. Dintre cele 647 de unitați…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 3.636 pacienți declarați vindecați■ 246 pacienți internați in spitale■ 336 de persoane cu test pozitiv aflate la…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 2829 pacienți declarați vindecați■ 368 pacienți internați in spitale■ 386 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 2221 pacienți declarați vindecați■ 427 pacienți internați in spitale■ 536 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…