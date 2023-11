Stiri pe aceeasi tema

- Gregorian Bivolaru se va judeca cu Statul Roman la Curtea de Apel Alba Iulia. Motivul: daune morale de 50.000 de euro Fostul lider al MISA (Mișcarea de Integrare Spirituala in Absolut) Gregorian Bivolaru, se va judeca cu statul Roman, la Curtea de Apel Alba Iulia. Motivul procesului: Romania trebuie…

- Este nevoie urgenta de un sistem modern de transfuzii, deoarece avem pacienți care iși pierd viața din cauza lipsei de produse de sange, avertizeaza prof. univ. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania. „Avem nevoie de un sistem modern de transfuzii. Pacientii nostri au nevoie…

- Guvernul a pregatit un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care se va institui impozitul national suplimentar care sa se datoreze pentru profitul excedentar al entitatilor multinationale, situate in Romania, care sunt impozitate la un nivel redus. Ca regula, impozitul suplimentar se datoreaza la ora…

- Puterea politica din Romania a incurajat toxicomania la nivel de masa. Aceasta este opinia gazetarului Cristian Tudor Popescu referitoare la pedepsele blande care au fost aplicate pentru trafic și posesie de droguri, in ultimii ani.

- Zece maestri lutieri din Asociatia Artistilor Lutieri din Romania (AALR), au plecat in Italia, cu aproape 70 de instrumente din lemn, pentru a participa la Targul Cremona Musica 2023, desfașurat la finele acestei saptamani. Producatorii de instrumente muzicale din Reghin au plecat in Italia, ducand…

- Romania trebuie sa-si schimbe mentalitatea in ceea ce privește politicile publice pentru seniori și sa se porneasca de la ideea ca inaintarea in varsta este o crestere in intelepciune, nu o degradare. „Intr-o lume in goana dupa noutate si inteligenta artificiala, experienta si intelepciunea seniorilor…

- Apicultorii spun ca au o producție mica de miere in acest an, insa chiar și așa le este greu sa o vanda. Tendința se remarca incepand de anul trecut și, din pacate, continua și in 2023. „Anul apicol 2023 a fost unul dificil, fara rezultate economice deosebite, asa cum eram noi obisnuiti. Conditiile…

- Fostul pilot de raliuri Titi Aur spune ca, atunci cand pleci cu mai multe mașini in concediu, alaturi de prieteni și familie, este greșit sa faci depașiri in coloana. Deplasarea in coloana inseamna ca atunci cand mai multi prieteni pleaca cu masinile la mare, la munte, etc, sunt tentati sa mearga unul…