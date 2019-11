Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Proiectul educațional ,,RECICLEAZA! FII ECO!’’ Ediția I, la Ocna Mureș: Zeci de copii și cadre didactice implicați in activitați cu scop educativ Evenimentul “RECICLEAZA! FII ECO!“ s-a desfașurat la Casa de Cultura “Ion Sangerean “din Ocna Mureș, in data de 20 Noiembrie, Ediția I, și…

- Printre evenimentele emblematice ale orașului Ocna Mureș, Festivalul-concurs “FII STAR IN ORAȘUL TAU ” , Ediția I , inițiat si pregatit cu suflet de catre prof. de muzica Ilea Camelia Victoria in parteneriat cu Școala Gimnaziala “Lucian Blaga “, Primaria și Consiliul Local și Casa de Cultura “Ion Sangerean”…

- Bistrita, 4 nov /Agerpres/ - Aproximativ 40 de filme etnografice realizate in 21 de tari din intreaga lume concureaza, in aceste zile, la Bistrita, in cadrul primei editii a festivalului concurs de film etnografic si fotografie "Ethos Film Fest", organizat de Centrul Judetean pentru Cultura (CJC)…

- Cea de-a doua ediție a proiectului educațional ”Arta de a conduce” s-a desfașurat in holul Palatului Administrativ, marti, 29 octombrie a.c., unde au fost premiați elevii selectați sa ocupe pentru o zi funcția de prefect al județului Maramureș, președinte al Consiliului Județean Maramureș și inspector…

- Zilele trecute s-a desfașurat la Scoala Gimnaziala ,,Avram Iancu,, Turda, proiectul educațional ,,Dansul Prieteniei,, activitate artistica in parteneriat cu Casa de Cultura ,,ION SANGEREAN,, și Liceul Teoretic ”Petru Maior” OCNA MUREȘ. Scopul acestei activitați a fost incurajarea elevilor pentru a exprima…

- La Casa de Cultura „Ion Sangerean” din orașul Ocna Mureș a avut loc vineri, 18 octombrie, o frumoasa șezatoare tradiționala. La eveniment au participat toți beneficiarii ocrotiți in cadrul Așezamantului social „Sfantul Ciprian”, dar și numeroși copii din grupa mica de dansuri a Casei de Cultura din…

- Miercuri, 23 octombrie, de la orele 10 și 11, micuții sunt așteptați la Casa de Cultura ” Ion Sangerean” din Ocna Mureș pentru a vedea spectacolul de teatru de papuși „Prințesa Zulufina” in regia și adaptarea lui Cristian Pepino, dupa o poveste scrisa de Baroneasa d’Aulnay. Prințesa Zulufina are la…

- In perioada 7-8 septembrie 2019, Ansamblul ”Tradiții Uiorene” al Casei de Cultura ,,Ion Sangerean,, Ocna Mureș a participat la Festivalul Internațional de Folclor ,,Momarlanii, gazde bune,, Petrila (Hunedoara), unde au participat alaturi de ansambluri din Arad, Bacau, Hunedoara, Bulgaria și alte țari…