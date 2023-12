Zeci de controale de prevenire pe linia apărării împotriva incendiilor, desfățurate de ISU Alba In ultimele 24 de ore, inspectorii de prevenire și personalul operativ din cadrul structurilor operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba au continuat controalele de prevenire dar si acțiunile de recunoaștere la operatori economici unde se organizeaza Revelionul dar și alte locații unde se desfașoara evenimente cu public numeros și la care se pot inregistra aglomerari de persoane precum pensiuni, restaurante, cluburi, baruri, discoteci, etc. Astfel, au fost desfașurate un numar de 56 acțiuni de recunoaștere si verificare la 25 sali evenimente, 4 baruri,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

