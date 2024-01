Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 decembrie a.c., polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de doi barbați, in varsta de 29, respectiv 39 de ani, sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere. In fapt, in urma sesizarii din data de 25 decembrie a.c.,…

- Daca esti din Vrancea si spui Craciun, nu poti sa nu spui Pastorala. De peste 45 de ani, Corul Pastoralei aduce bucurii si zambete pe fetele si in sufletele oamenilor, devenind de-a lungul anilor un brand al municipiului Focsani si intregului judet. Dupa 45 de ani de la infiintare, timp in care a trecut…

- Marian Covaci, managerul CS Covaci Junior Focșani i-a invațat pe copiii clubului ce și cum sa faca pentru a deveni fotbaliști, i-a dus de-a lungul anului la competiții, unele organizate chiar de el, iar la final de an le-a organizat și o sarbatoare doar a lor, cu asistența parinților. I-a spus ”Gala…

- Mai mult de jumatate dintre romani ar aloca pentru cadourile de Craciun intre 50 si 200 de euro, un buget mai mic decat in 2022, potrivit unui studiu realizat de o aplicatie financiara. „Un roman din cinci are pregatit un buget de 200-500 de euro pentru aceste cheltuieli, in timp ce 2% nu vor cumpara…

- Peste 200 de obiecte de arta sacra din colectii private, intre care se regasesc icoane din epoca lui Constantin Brancoveanu si Mihai Viteazul, sunt scoase la vanzare pe 13 decembrie la licitatia de Craciun organizata de Artmark. Potrivit Artmark, una dintre cele mai vechi piese din licitatie provine…

- Un brad de Craciun confectionat din fulare tricotate, inalt de 10 metri, gandit de Asociatia KULT Alternativ, care a fost amplasat in Piata Trandafirilor din centrul municipiului Targu Mures, a devenit subiectul principal de disputa intre conducerea administratiei publice locale, politicieni si locuitorii…