Zeci de bărboși, nicio femeie. Cum arată o ședință cu noul ministru al Educației din Afganistan Nicio femeie nu a participat la o sedinta convocata de noul ministrul taliban al Educatiei. Intr-o fotografie postata pe Twitter de un jurnalist iranian se observa ca printre zecile de participanti nu se afla nicio femeie. „Aceasta este sala Ministerului Invatamantului Superior din Afganistan. Astazi, talibanii au tinut prima lor intalnire. In aceasta reuniune nu se gaseste nicio femeie. Anterior, 50 la suta din aceasta sala era formata din femei”, a anuntat jurnalistul. Odata cu revenirea la putere a talibanilor, care au aplicat o versiune ultrariguroasa a legii islamice, numeroase tari si organizatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

