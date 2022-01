Zece sfaturi practice pentru a reduce facturile la energie În contextul majorarilor de tarife la gaze naturale și energie electrica, este recomandat sa luați masuri pentru reducerea consumului de kilowați, indiferent ca ne referim la consumul de curent electric pentru treburile zilnice din gospodarie sau la combustibilul utilizat pentru încalzirea acesteia (gaze naturale, lemne, peleți etc.). Daca pâna în acest moment nu dadeam foarte mare importanța acestor aspecte, dublarea sau chiar triplarea cheltuielilor legate de energie ne va determina sa fim mult mai atenți în privința urmatoarei liste “de bifat&".





Izolarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 se inmulteste de 70 de ori mai rapid in tesutul bronhiilor decat cea originala si decat Delta, arata un studiu care ar putea explica transmiterea noii variante, informeaza News.ro . Studiul realizat de o echipa a Universitatii din Hong Kong a mai concluzionat…

- „E.ON” anunța ca ofera 500.000 de kWh de energie pentru cinci spitale, printre care se numara și cel din Suceava in cadrul unei noi ediții, a opta, a campaniei „Daruiește lumina”. Este cea mai mare cantitate de energie pusa la dispoziție pana acum de companie. La edițiile anterioare, cea mai mare cantitate…

- De fiecare data cand vine iarna ajungi in punctul in care te indoiești de sistemul de incalzire pe care il ai in locuința și te bate gandul sa-l schimbi cu unul mult mai avantajos, mai ales acum, in contextul in care predictibilitatea costurilor este pusa sub semnul intrebarii pe termen nedeterminat.Si…

- Ideea de a detine unui autoturism implica de la sine foarte multe responsabilitati. Este esential ca orice sofer sa stie cu foarte multa strictete regulile de circulatie si sa cunoasca in mod constant starea masinii pe care o conduce zi de zi. Indiferent ca este vorba de o utilizare zilnica a masinii,…

- A mai ramas putin pana la sosirea vacantei de iarna. Fie ca doresti sa pleci de sarbatori sau astepti luna ianuarie pentru o vacanta la schi este important sa iti protejezi casa de hoti. Poti face acest lucru apeland la iluminatul inteligent de la etbm.ro. In plus, in fiecare zi din luna noiembrie beneficiezi…

- Legea va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis la data de 1 noiembrie 2021. Prețurile plafonate se vor aplica și altor categorii de consumatori, nu doar în cazul consumatorilor casnici. Plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor…

- Poate ați auzit despre beneficiile consumului de CBD pentru oameni. Se spune ca acesta poate ajuta in ameliorarea mai multor condiții medicale serioase, cum ar fi cancerul, depresia, artrita, sau alte asemenea. Știați, insa, ca uleiul CBD poate fi administrat și animalelor de companie? In acest articol,…

- De la 1 noiembrie se acorda ajutorul de incalzire pentru sezonul rece, potrivit noii Legi a consumatorului vulnerabil. Astfel, persoanele eligibile, vor primi ajutorul pe parcursul intregului sezon rece (noiembrie – martie 2021). Dar numai daca depun actele necesare in intervalul 1-20 noiembrie. Cei…