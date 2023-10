Zece primari PNL din Mehedinți au trecut la PSD Nu mai puțin de zece primari din Mehedinți, care au caștigat mandatul pe listele Partidului Național Liberal, au trecut la PSD. Anunțul a fost facut de șeful PSD Mehedinți, Aladin Georgescu. Organizația liberala este condusa de fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu. Acesta a reușit sa-și supere colegii din partid dupa ce, din poziția de ministru, a promovat in funcții importante tot felul de persoane fara pregatire, așa cum s-a intamplat și in cazul CE Oltenia. „Spuneam in urma cu ceva timp ca ușa organizației PSD Mehedinți este deschisa pentru toți cei care vor sa se alature echipei noastre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

