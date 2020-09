Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș anunța 11 cazuri pozitive la centrul social pentru persoane in varsta din comuna Coroieni, fiind vorba despre 10 beneficiari și un angajat. Direcția de Sanatate Publica Maramureș efectueaza ancheta epidemiologica. Persoanele beneficiare confirmate…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș anunța confirmarea a patru cazuri pozitive la un centru de plasament de pe raza județului. ”Ne referim la o persoana beneficiara a serviciilor de asistența sociala, respectiv trei angajați ai centrului. Direcția de Sanatate Publica Maramureș efectueaza…

- Doi angajati din cadrul ziarului local "Graiul Maramuresului" au fost declarati pozitivi in urma testarii COVID-19 si se afla sub tratament medical, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. "Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Surse apropiate ZiarMM.ro au relatat faptul ca 15 angajați din mass-media sunt in izolare, iar doi dintre aceștia s-au infectat cu noul coronavirus. In acest context, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a transmis urmatoarele informații: ”Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș anunța ca analizele de laborator al probelor recoltate de la angajații Primariei Valea Chioarului au rezultat pozitiv pentru șase persoane. Toate aceste persoane sunt asimptomatice, au fost internate in spital și primesc tratament medical. Contacții…

- UPDATE – Dan Buca, purtatorul de cuvant al CJSU Maramureș: ”Cele 34 de persoane infectate si confirmate de la Centrul de Ingrijire și Asistența de la Poienile de Sub Munte sunt beneficiari ai serviciilor sociale. Angajatilor carora li s-au recoltat probe pana in prezent au rezultatul testului negativ.…

- Creste numarul cazurile de COVID-19 de la Spitalul Municipal din Sighetu Marmatiei. Sunt confirmate ca fiind infectate 38 de persoane, personal medical si pacienti, din care 18 pacienti din spital, au fost descoperiti pozitiv in ultimile 24 ore. In judet a fost inregistrat, in Pandemie, cel mai mare…

- De ultima ora! Focar de COVID-19 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației. 8 cadre medicale au fost confirmate cu CORONAVIRUS Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș este abilitat sa va comunice urmatoarele: Spitalul Municipal Sighetu Marmației a inițiat, dupa confirmarea a trei cadre…