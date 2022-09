In perioada 23 09 – 25.09.2022, la Salonic – Grecia s-a desfașurat Campionatul Balcanic de Atletism Masters, eveniment la care și-au dat concursul sute de alergatori din toate țarile balcanice. Județul Alba a fost reprezentat de patru sportivi: – Ilie Cioca,(CSM – Unirea Alba Iulia) – categ. + 75 ani; Acesta a obținut 3 medalii […] The post Zece medalii de aur, argint și bronz obținute de sportivii județului Alba, la Campionatul Balcanic de Atletism Masters first appeared on cugirinfo.ro | stiri Cugir | ziar Cugir .