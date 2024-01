Ministerul Apararii din Taiwan a declarat joi ca in ultimele 24 de ore zece avioane militare chineze au traversat linia mediana sensibila a Stramtorii Taiwan, informeaza Reuters. Ministerul taiwanez a raportat in noaptea de miercuri reluarea activitatii militare in stramtoare de catre China, cu avioane si nave de razboi care efectueaza „patrule comune de pregatire pentru lupta”. The post Zece avioane chineze au traversat linia mediana a Stramtorii Taiwan appeared first on Cotidianul RO .