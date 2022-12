De ce aleg iesenii sa se mute la doi pasi de Iasi, in Tomesti? Ce se intampla cu proiectele demarate – precum cel de eficientizare termica a doua blocuri – cate alte proiecte sunt in cursa pentru obtinerea finantarii? De ce merg greu aceste proiecte pana la intrarea in licitatie si ce il mai supara pe primarul Stefan Timofte in legatura cu parcursul lor ?– sunt cateva dintre subiectele abordate in studioul TV al Ziarului de Iasi. Ales primar de cinci ori consecutiv, Stefan Timofte face o comparatie-bilant a acestei prime jumatati de mandat cu ceilalti 16 ani in care a condus comuna. FOTO: Stefan…