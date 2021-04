Piesa Zburatorul – EMAA a cucerit ascultatorii și a ajuns in topuri atat pe radio, cat și pe platformele digitale. Sigle-ul este in top 10 Media Forest inca de la lansare, ocupa locul 18 in top 200 Shazam Romania, dar se regasește și in playlist-uri importante Spotify precum Hiturile de azi și Viral 50 Weekly Spotify Romania, unde ocupa locul 37. Pe YouTube, clipul piesei are aproape 1.5 milioane de vizualizari. Pentru a fi mai aproape de ascultatorii ei, EMAA a organizat de curand un concurs, impreuna cu Sky Diving Center și Kiss FM, prin care le-a oferit caștigatorilor un salt cu parașuta in…