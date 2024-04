Costumul militar de camuflaj al Europei! UE imbraca un costum militar de camuflaj care pare puțin cam stramt și incomodeaza. Este necesar? Da pentru ca situația de securitate este precara in spațiul european. In orice caz Bruxellesul se ocupa mai puțin de economie comerț sau bunastarea europenilor. Se ocupa de armata europeana. Este o noua incercare care revine pe agenda odata […] The post Costumul militar de camuflaj al Europei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Dupa ce Putin a invadat Ucraina, serviciul militar a fost readus in discuție și extins in mai multe țari din Europa, in timp ce vecinii Rusiei iși indeamna aliații din NATO care se afla mai departe, inclusiv Marea Britanie, sa le urmeze exemplul, scrie BBC.

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru razboi daca vrea pace, spune președintele Franței Emmanuel Macron. Potențialul adversar este Rusia lui Putin, un adversar care nu se va opri in Ucraina, daca va invinge trupele Kievului. Va amenința țarile vecine: Moldova, Romania și Polonia, a adaugat liderul…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina. „Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala… Sunt…

- Președintele Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a afirmat vineri, 16 februarie, fara a furniza vreo dovada, ca liderii SUA și UE sunt responsabili pentru moartea liderului incarcerat al opoziției ruse, Aleksei Navalnii, scrie publicația rusa independenta The Moscow Times.„Washingtonul…

- Criza de muniții - in special obuze de artilerie - cu care se confrunta in prezent armata ucraineana face ca Rusia sa revina la vechea sa tactica a „pamantului parjolit”, prin care sa obțina caștiguri teritoriale in Ucraina pur și simplu prin apelarea la forța bruta. In lipsa unor contramasuri din partea…

- Uniunea Europeana va gasi o solutie pentru a sprijini Ucraina, indiferent de pozitia Budapestei, care blocheaza un ajutor important pentru Kiev, a declarat marti premierul polonez Donald Tusk, cu doua zile inainte de un summit european, relateaza AFP. „Totul indica faptul ca, intr-un fel sau altul,…

