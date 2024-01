Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia, ca, la data de 8 ianuarie 2024, vor fi organizate greve la nivel național ale personalului aeroportuar.

- Anunț important pentru șoferi! Din cauza viscolului, traficul a fost oprit pe Transalpina. In ziua de Ajun ninge in mai multe județe din Romania. Ce informații au transmis reprezentanții Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane.

- O furtuna cu intensitatea unui uragan lovește Romania in zilele dinaintea sarbatorilor de iarna. Meteorologii avertizeaza cu privire la doua zile de vant puternic și chiar viscol, cu impact major, in special in zonele montane. Vineri, in nordul țarii, ninsorile au cazut abundent, determinand inchiderea…

- Zeci de zboruri catre si dinspre Aeroportul Amsterdam Schiphol au fost anulate duminica din cauza ninsorilor prognozate in Tarile de Jos in cursul dupa-amiezii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Site-ul web al Aeroportului Schiphol a anuntat duminica, in jurul pranzului, ca aproape 150 de zboruri,…

- Lista completa a drumurilor inchise in Romania, din cauza ninsorii și viscolului, astazi, 27 noiembrie Poliția Romana a transmis lista cu drumurile inchise luni, 27 noiembrie, din cauza ninsorilor și viscolului. Centrul Infortrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca luni, 27…

- Iarna a blocat de tot Vama Giurgiu, unde traficul a fost suspendat din cauza zapezii și a viscolului puternic. Traficul pe sensul de iesire din tara pentru autocamioane, prin PTF Giurgiu, este suspendat temporar din cauza conditiilor meteo si situatia complicata a drumurilor in conditii de iarna din…

- CFR Calatori a introdus mai multe restricții incepand de sambata seara, 25 noiembrie, ora 19.00, din cauza vremii nefavorabile care afecteaza mai multe zone din țara și ținand cont de avertizarile meteo pentru aceasta perioada, se arata in comunicatul companiei.„Aceste restricții se aplica in special…

- Iarna face ravagii la Moscova. Prima ninsoare din acest an a venit cu o serie de probleme. Din cauza viscolului, peste 40 de zboruri au fost anulate sau intarziate. Vrema rea a provocat și un accident in lanț.