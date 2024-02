Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air lanseaza zboruri speciale din Romania pentru Campionatul European de Fotbal din 2024. Compania aeriana Wizz Air a anunțat astazi ca va opera zboruri speciale pentru fanii fotbalului catre

- Anunț important pentru cei carora le place sa calatoreasca! Reprezentanții unei companii aeriene au transmis ca vor renunța la un zbor din Romania catre o destinație des frecventata de romani.

- Din cauza ninsorii abundente și a viscolului, activitatea unui mare aeroport din Romania se desfasoara in conditii de iarna. Potrivit informațiilor, orarul de zbor a suferit modificari și au fost inregistrate intarzieri chiar si de 845 de minute.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia, ca, la data de 8 ianuarie 2024, vor fi organizate greve la nivel național ale personalului aeroportuar.

- Reprezentantii mai multor consilii judetene si a catorva primarii au participat, pe 13 decembrie, la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, la prezentarea unei aeronave mici, care ar putea intra, pe viitor, in dotarea viitoarei companii aeriene a consiliilor judetene din Romania, ale carui costuri…

- Departamentul Transporturilor din SUA a acordat companiei HiSky Permisul de Operator Strain de Transport Aerian, dupa parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de verificare și autorizare, potrivit protv.ro

- Europarlamentarul Victor Negrescu susține, intr-o postare pe rețelele sociale, ca Romania are șansa sa intre in spațiul Schengen pe cale aeriana.„Cerințele suplimentare ale Austriei vehiculate in spațiul public nu reprezinta, in opinia mea, o problema, pentru ca ele se aplica in principal Bulgariei,…

- Greva naționala de 24 de ore a lucratorilor din aeroporturi și companii aeriene, programata pentru vineri, 24 noiembrie, in Italia, va duce la anularea a zeci de zboruri. In timp ce alte legaturi sunt garantate prin lege și, prin urmare, vor fi operate. Greva a fost organizata de sindicatele Flai, Usb,…