Suspectii rusi si ucrainean acuzati de doborarea zborului MH17 in estul Ucrainei in 2014 au evacuat dupa tragedie o baterie antiaeriana BUK din zona de conflict armat spre Rusia, au auzit joi judecatorii olandezi, noteaza AFP. Magistratii au examinat miercuri si joi parcursul si originea bateriei antiaeriene BUK care, potrivit anchetatorilor, a fost plasata pe un camp nu departe de Pervomaiskii (in estul Ucrainei), de unde racheta a fost lansata chiar inainte ca zborul MH17 sa dispara de pe ecranele radarelor la 17 iulie 2014. In conversatiile interceptate in orele care au urmat tragediei, suspectii…